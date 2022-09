Gemeinsam für den Mühlenkreis

Auf Einladung von Vorstandsmitglied Frank Kögel (Kögel-Bau) fand die diesjährige Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft Standortförderung (IGS) im Schloss Ovelgönne in Bad Oeynhausen statt.

Vor dem formellen Teil erhielten die IGS-Mitglieder aus erster Hand von Frank Kögel einen Einblick in die denkwürdige Geschichte des Schlosses und wie es mit neuen Ideen und viel Herzblut in der Neuzeit als Seminar- und Veranstaltungslocation weitergeführt wird.

Für Arbeitskräfte attraktiv

In seiner Begrüßung führte der IGS-Vorsitzende Christoph Barre aus, dass der ursprüngliche Gründungszweck der IGS im Jahr 1993 auch heute - 29 Jahre danach - aktueller denn je sei. Nämlich die Außenwirkung des Kreises Minden-Lübbecke im Hinblick auf eine Attraktivität für Arbeitskräfte zu erhöhen. Mit der von der IGS im Jahr 2019 ins Leben gerufenen Standortkampagne #Überlandflieger wurde hier ein neuer Impuls gesetzt, der nicht nur innerhalb des Kreises, sondern auch überregional eine große Resonanz ausgelöst hat, wie IGS-Geschäftsführer André M. Fechner anhand der Zugriffszahlen in den verschiedenen Social-Media-Kanälen in seinem Bericht ausführte.

Im Mittelpunkt der Versammlung standen die turnusmäßigen Vorstandswahlen. Vorab wurde Heinrich Vieker nach 16 Jahren im Vorstand der IGS aus seinem Ehrenamt verabschiedet – ihm folgt wie auch als Bürgermeister der Stadt Espelkamp sein Sohn Dr. Henning Vieker nach. Der übrige bisherige Vorstand wurde für weitere drei Jahre bestätigt. Den Vorsitz führt weiterhin Christoph Barre (Privatbrauerei Ernst Barre, Lübbecke). Die weiteren wiedergewählten Vorstandsmitglieder sind: Mario Hoffmeister (Gauselmann AG, Espelkamp), Frank Kögel (Kögel-Bau, Bad Oeynhausen), Jana Reineke (Melitta-Gruppe, Minden) und Christian Schultz (Diakonie Stiftung Salem, Minden) und Dr. Henning Vieker (Bürgermeister der Stadt Espelkamp). Satzungsgemäß wird der Vorstand durch die Landrätin oder den Landrat sowie den Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Minden-Lübbecke André M. Fechner ergänzt.

Gemeinsame Veranstaltungen

Die Teilnehmenden der Versammlung waren sich einig, dass zukünftig wieder mehr die Förderung der Verbundenheit innerhalb des Kreises im Mittelpunkt stehen sollte – dazu kann die IGS eine Schlüsselrolle spielen, zum Beispiel mit einer Initiative zur Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen. Im Jahr 2023 feiert die IGS 30-jähriges und die Kreisverwaltung 50-jähriges Bestehen. Das ist ein besonderer Anlass, der gebührend gefeiert werden sollte und von der IGS begleitet werden könnte, so der alte und neue Vorstandsvorsitzende Barre.

In der IGS sind neben allen elf Kommunen des Kreises Minden-Lübbecke, dem Kreis selbst, diversen Verbänden, Institutionen und Kammern sowie Kreditinstituten zahlreiche namhafte Unternehmen des Kreisgebietes vertreten. Ziel der im Jahr 1993 gegründeten IGS ist es, den Kultur- und Wirtschaftsraum Minden-Lübbecke überregional bekannter zu machen und die Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Mühlenkreis zu stärken. Weitere Informationen unter: www.igs-minden-luebbecke.de