Gericht: Genesenen-Status gilt nur für drei Monate

Wie lange gelten Ungeimpfte nach einer Corona-Infektion als genesen? Verwaltungsgerichte entscheiden das im Moment noch unterschiedlich – weil es dazu noch keine höchstrichterliche Rechtssprechung gibt. Das für Ostwestfalen-Lippe zuständige Gericht in Minden hat am Freitag in sechs Fällen die Eilanträge Genesener aus den Kreisen Höxter, Lippe und der Stadt Bielefeld zurückgewiesen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen