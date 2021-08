Glaskunst und Schlagerkonzert

LWL-Industriemuseum in Petershagen präsentiert noch bis 12. September Italienisches

Petershagen

Noch bis zum 12. September sind die zartfarbigen mundgeblasenen Gläser des Venezianers Vittorio Zecchin in der Glashütte Gernheim in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) zu sehen. Sein „Glas für Cappellin und Venini“ gilt heute laut Museum zugleich als Beginn wie auch als Höhepunkt des italienischen Glasdesigns. Die Anregungen des ausgebildeten Malers wurden demnach in ganz Europa aufgegriffen.