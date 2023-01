Glätte im Kreis Minden-Lübbecke: Brücke muss gesperrt werden

Glatte Straßen: Zwölf Unfälle mit 31 Fahrzeugen auf Brücke in Minden

Ostwestfalen-Lippe

Gefrierender Regen und Schnee sorgen am Donnerstag für glatte Straßen. In Minden kam es allein auf der Gustav-Heinemann-Brücke innerhalb kurzer Zeit zu zwölf Unfällen mit 31 beteiligten Fahrzeugen, in Herford verunglückte ein Streifenwagen im Einsatz. Es blieb bei Leichtverlet...