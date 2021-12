Große Freude am Beruf

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk erhielt in diesem Jahr Friseurmeister Marco Eppmann (49). Am Heiligabend überreichte ihm Hartmut Vahle aus Eidinghausen, Obermeister der Friseurinnung Minden-Lübbecke, den silbernen Meisterbrief.

Marco Eppmann (rechts) hat am Heiligabend aus den Händen von Hartmut Vahle aus Eidinghausen (Obermeister der Friseurinnung Minden-Lübbecke) im Salon in Volmerdingsen den silbernen Meiterbrief erhalten. Mit ihm freut sich über die Würdigung Ehefrau Ulrike Milner.

Vor 25 Jahren, am 25. Juli 1996, hat Marco Eppmann erfolgreich die Meisterschule abgeschlossen. Die Leidenschaft für das Friseurhandwerk wurde ihm in die Wiege gelegt. Bereits sein Großvater Herbert Eppmann hat im Jahr 1932 seinen eigenen Friseursalon in Bochum gegründet. Im Jahr 1939 absolvierte er die Meisterprüfung. Auch sein Vater entschied sich für den Friseurberuf, machte später den Meister und übernahm auch den elterlichen Betrieb. „Bereits in der Realschule wusste ich, dass ich auch diesen Weg einschlagen möchte“, sagte Marco Eppmann am Heiligabend bei der Übergabe der Urkunde im Salon in Volmerdingsen, der er gemeinsam mit seiner Frau führt.