Grüne im Mühlenkreis wählen neue Doppelspitze

Mit Emelie Segler haben auch die jungen Mitglieder eine direkte Vertreterin im Vorstand, so dass Themen wie beispielsweise Klimagerechtigkeit und Queerfeminismus noch mehr Aufmerksamkeit erhalten. Frank Winter möchte seine Expertise aus der politischen Bildungsarbeit einbringen – denn eine gute Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeit seien auch im politischen Geschehen unabdingbar, betonte er.

Alexandra Hövert wurde in ihrem Amt als Kreiskassiererin bestätigt und wird weiterhin die Finanzen im Blick behalten. Daneben sind der Kassiererin politische Themengebiete wie Bildungsgerechtigkeit und ein offener, transparenter Austausch über gesellschaftliche Bereiche wichtig. Auch Sabine Hattendorf wurde als Kreisvorstandsmitglied bestätigt. Mit ihrer Vorstandserfahrung möchte sie vor allem die Zusammenarbeit mit den Abgeordneten des Mühlenkreises vertiefen.

Neu in den Vorstand eingezogen sind Daniela Giannone, Rafael Kleemann und Katja Pohl. Daniela Giannones Themenschwerpunkt liegt auf der Migrations- und Integrationspolitik. Auch die Gründung von Arbeitsgruppen ist eines ihrer Ziele, um so noch mehr Menschen für eine aktive grüne Politik zu gewinnen. Rafael Kleemann unterstützt den Kreisverband bereits bei der Pflege der Homepage und der Social-Media-Kanäle. Die Öffentlichkeitsarbeit liegt ihm am Herzen, "denn nur so können die Menschen erreicht und informiert werden", wie er erklärte. Katja Pohl engagiert sich längst im Tierschutz. Doch dieses Engagement soll nun auch im politischen Kontext mehr Gehör finden und ein fester Bestandteil der Grünen Kreispolitik werden, hieß es während der Versammlung.

Gemeinsam möchte das neu gewählte Team Veranstaltungen organisieren und politische Themen wie soziale Gerechtigkeit, Bildungspolitik und die kommunale Gesundheitsversorgung wieder mehr in den Fokus rücken.