Gregor Gysi: „Die Bundesregierung ist überfordert“

Minden

Gregor Gysi (74) ist einer der bekanntesten Politiker in Deutschland. Am Sonntag, 18. September 2022, tritt der Linke-Bundestagsabgeordnete in Minden auf und spricht mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen.

Von Andreas Schnadwinkel