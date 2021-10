Heimische Helden sind stark gefragt

Rahden

Die Sammeltütchen sind wie eine Pralinenschachtel – man weiß nie, was drinsteckt. Doch eines können sich die Sammler des ersten Stickeralbums der Feuerwehren Preußisch Ströhen und Varl-Sielhorst gewiss sein: In jedem Tütchen stecken Helden, die jahrelang ehrenamtlich Menschen in Notlagen geholfen haben, sich derzeit aktiv für die Sicherheit der Bevölkerung einsetzen oder in einigen Jahren zu Lebensrettern werden.

Von Anja Schubert