Lübbecke/Minden Der Wocheninzidenzwert in Sachen Corona schwankt im Kreis Minden-Lübbecke auf einem sehr niedrigen Niveau. 13,5 am Sonntag, 14,5 am Montag und jetzt 13,9 am Dienstag. Lediglich zwei neue Fälle sind aktuell dazu gekommen. Die Gesamtzahl sank von 239 auf 201.