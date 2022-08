Das Regionalforstamt OWL sowie die KAVG mbH als Veranstalter freuen sich, diese Großveranstaltung nun bereits zum zwölften Mal gemeinsam durchzuführen.

Spannende Mitmachaktionen

An diesem Wochenende, 27. und 28. August, jeweils von 11 bis 18 Uhr erwartet die Besucher auf dem Gelände des Entsorgungszen­trums Pohlsche Heide in Hille Wissenswertes zu den Themen Klima, Umwelt und Zukunft und natürlich alles rund um Wald und Holz. Spannende Vorführungen, Mitmachaktionen und Erfahrungsräume auf dem Veranstaltungsgelände und im Wald lassen den Besuch zum Erlebnis werden, versprechen die Veranstalter.

Ein weiteres Highlight: Die Holz- und Ressourcentage sind in diesem Jahr Gastgeber des 5. Regionale-Festes in Ost-Westfalen-Lippe. Die Regionale-Feste gehören zum „Urban Land Sommer“. Hier ist die rund 300 Quadratmeter große UrbanLand-Welt als große Aktions- und Informationsfläche zu Gast und macht die Regionale anschaulich. Neben einem großen Kuppelzelt laden sieben Outdoor-Experimentierstationen dazu ein, sich mit den Themen der Regionale und den 60 Regionale-Projekten zu beschäftigen.

Kampagne „Gegen Plastik in der Biotonne“

Die Besucher können darüber hinaus zahlreiche Aussteller zu den Themen Holz, Ressourcen, Wald und Klima, zu Mensch und Umwelt, Wärme, Energie und Wohnen entdecken. Die KAVG wird mit einem Messestand im Gewerbezelt vertreten sein, ein Fokus liegt auf der Kampagne „Gegen Plastik in der Biotonne“. Darüber hinaus freut sich die KAVG darauf, sich als Ausbildungsbetrieb mit einem großen Azubi-Infostand zu präsentieren. Dieser wurde von den Auszubildenden geplant und wird auch von den jungen Leuten betreut. Auch die MBA (Mechanisch-Biologische-Abfallbehandlungsanlage) kann von interessierten Besuchern besichtigt werden. Ebenfalls wird sich die KAVG-Betriebsfeuerwehr präsentieren und den Fragen der Besucher stellen.

Wie sich das Regionalforstamt zuversichtlich den aktuellen Herausforderungen in Zeiten des Klimawandels stellt und den Wald fit macht für die Zukunft, erfahren Besucher an zwei Info-Ständen im Innen- und Außenbereich sowie dem großen Wald-Aktionsgelände. Aspekte der Wiederbewaldung und des Waldumbaus in Zeiten von Dürre, Stürmen und Borkenkäferkalamitäten sowie der Umgang mit Gefahren, die auf den Wald einwirken oder von ihm ausgehen, werden anschaulich dargestellt. Das hochaktuelle Thema Waldbrandbekämpfung, steht ebenfalls im Fokus. Neben modernster Technik wie Fällkran, Forstmulcher, Pflanzbagger oder Feuerwehrfahrzeug wird auch das traditionelle Rückepferd seine Arbeit im Wald verrichten. Wer aktiv etwas für den Klimaschutz tun will, kann sich einen „klimaangepassten“ Baum, beispielsweise für den eigenen Garten, mitnehmen.

Kurzvorträge und musikalische Einlagen

Die Smart Recycling Factory auf der Pohlschen Heide gehört zu den großen Regionale-Projekten des Kreises und wird in der Säulenhalle – einem außergewöhnlichen Ausstellungsort im Wald – erlebbar. Aufgelockert wird das Programm durch Kurzvorträge der Verbraucherzentrale, musikalische Einlagen und einen Ideensprint in Sachen Recycling und Kreislaufwirtschaft zum Mitmachen.

Für gute Laune sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Gewinnspielen, Live-Acts, Musik und Essen sowie zahlreichen Möglichkeiten zum Ausprobieren, Erfahren und Verweilen auf dem Veranstaltungsgelände und im Wald. Rasant und laut zugehen wird es wieder beim Speedcarving-Wettbewerb, bei dem in wenigen Minuten aus Baumstämmen wahre Kunststücke entstehen, die von den Besuchern ersteigert werden können. Professionellen Timbersport zeigen die Sportholzfäller Marcel Steinkämper (Minden) und Danny Martin (Hessen). Kaminbesitzer sollten sich schon einmal die Brennholzversteigerungen in den Kalender eintragen, um sich mit Kaminholz einzudecken. Die Landwirtin und Jägerin Christina Preußendorff wird sich mit ihren Jagdhunden an einem Außenstand präsentieren. Und natürlich kommen auch die Kinder nicht zu kurz: Mit Karussell, Bungee Trampolin, Hüpfburg, Kinderschminken, Basteln und vielen Mitmachaktionen ist für viel Spaß gesorgt.

Wertsttoffhof geschlossen

Die KAVG weist darauf hin, dass am Samstag, 27. August, die Wertstoffhöfe der Pohlschen Heide aufgrund der Großveranstaltung geschlossen sind. Sie verweist auf die umliegenden Wertstoffhöfe in Minden, Bad Oeynhausen, Lübbecke und Hüllhorst.