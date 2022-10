Feuerwehrtechnisches Zentrum des Mühlenkreises offiziell eingeweiht

Zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie der Feuerwehren kamen zu diesem besonderen Anlass am Freitagabend in Hille zusammen und machten die Bedeutung des Projektes für den Kreis Minden-Lübbecke und darüber hinaus deutlich.

Kreisdirektorin Cornelia Schöder sagte: „Mit dem feuerwehrtechnischen Zentrum in Hille als Gesamtkomplex für die Bereiche Leitstelle, Rettungswagenstandort, Ausbildungsstätte für die Feuerwehren, Atemschutzwerkstatt und Schlauchpflegerei sowie für die Abteilung Bevölkerungsschutz ist der Kreis Minden-Lübbecke bestens für die Zukunft aufgestellt.“ Als zuständige Dezernentin für den Bereich des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes hatte sie das Projekt von Beginn an begleitet und mitgestaltet.

Erster Impuls 2015

Der erste Gedankenanstoß für das spätere FTZ kam im Jahr 2015 und war die Idee, eine zentrale Ausbildungseinrichtung für die kreisangehörigen Feuerwehren zu schaffen. Kreisverwaltung und Politik waren schnell überzeugt. Zwei weitere Punkte ließen den Gedanken reifen, einen zentralen Gesamtkomplex zu bauen. Zum einen zeigte der Rettungsdienstbedarfsplan, dass Hille einen Rettungswagenstandort braucht. Zum zweiten, gingen die Aufgaben der Kreisleitstelle zurück an den Kreis Minden-Lübbecke. Für ein solches Großprojekt erschien Hille als geographischer Mittelpunkt des Kreises Minden-Lübbecke ein optimaler Standort zu sein. Am 19. Juni 2017 fasste der Kreistag den Beschluss, ein Feuerwehrtechnisches Zentrum in Hille zu bauen.

Im Februar 2018 erfolgten die Ausschreibungen, im Mai 2018 wurden die verschiedenen Fachplaner ausgewählt und im August 2019 konnten die ersten Erdarbeiten auf dem Grundstück in Hille starten. Der symbolische erste Spatenstich folgte am 11. September 2019. Schon im Dezember 2021 konnten die Abteilungen Bevölkerungsschutz und die Atemschutzwerkstatt und Schlauchpflegerei als erste Nutzer in das neue FTZ einziehen. Im Februar 2022 folgte der Rettungswagenstandort, womit dann auch die Zeiten der provisorischen Rettungswache am Brockkamp in Hille endeten. Der Umzug der Kreisleitstelle Ende Juni 2022 vom Standort der Berufsfeuerwehr Minden nach Hille machte das FTZ komplett.

30-Millionen-Investition

„Es ist in relativ kurzer Zeit gelungen – von der ersten Überlegung bis zur offiziellen Einweihung – ein solch herausragendes Projekt umzusetzen. Ein großes Danke dafür an alle Beteiligte“, so Schöder weiter. Insgesamt hat das FTZ etwa 30 Millionen Euro gekostet. Ein großer Teil der aufgewendeten Finanzmittel für die Projektumsetzung ist bei Firmen im Kreisgebiet geblieben.

Eine besondere Überraschung gab es am Rande des Abends: Kreisdirektorin Cornelia Schöder wurde die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille verliehen – die Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes für Zivilpersonen.