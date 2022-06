Hille

Die Polizei hat am Dienstagvormittag in Hille-Oberlübbe zahlreiche Vergehen von Verkehrsteilnehmern festgestellt. So wurde während des mehrstündigen Einsatzes an der Hauptstraße das Tempo von insgesamt 958 Fahrzeugen gemessen. Als schnellster Fahrer des Tages raste ein Pkw-Fahrer mit Mindener Kennzeichen bei erlaubten 50 Stundenkilometern mit einem gemessenen Tempo von 116 km/h auf den Blitzer zu.