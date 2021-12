Neubau des Trinkwasserbrunnens 19 in Hille-Südhemmern

Insgesamt handelt es sich hier um etwa 150 Meter Transportleitung, die waagerecht unterirdisch verlaufen und auch so verlegt werden: Mit der so genannten Spülbohrtechnik ist es möglich, zunächst ein etwa 30 Zentimeter Durchmesser großes Tunnelloch zu bohren und sodann die eigentliche Leitung hindurchzuschieben. Stefan Wiese, Technischer Betriebsführer des Wasserbeschaffungsverbandes Am Wiehen: „Das geht auch gar nicht anders, weil wir mit der Leitung unter einem Fließgewässer hindurchmüssen. Da ist in diesem Fall das Spühlbohrverfahren das Mittel der Wahl.“ Bei der Spülbohrtechnik wird eine Bohrlanze mit einer natürlichen Bohrflüssigkeit unterstützt, sodass das freigebohrte Erdreich herausgespült werden kann.

Als nächstes wird in einigen Wochen die sogenannte Brunnenstube in Angriff genommen. Das ist ein Schacht, in dem sich Mess- und Regeltechnik, Armaturen und Sensoren befinden. Jeder der 21 Trinkwasserbrunnen hat am oberen Ende eine solche Brunnenstube. Aus Kostengründen wird die Brunnenstube von Brunnen 17 abgebaut und auf den neuen Brunnen 19 aufgesetzt. Brunnen 17 geht dann planmäßig außer Betrieb.

Der neue Brunnen im Wassergewinnungsgebiet Hille-Südhemmern soll rechtzeitig im März kommenden Jahres und so noch vor der Vogel-Brutzeit fertig sein und nach Beendigung der Rohranschlussarbeiten und der Elektrifizierung im Frühsommer 2022 in Betrieb gehen. Ziel ist es in diesem Zusammenhang, die stetige Trinkwasserversorgung in der Region zu verbessern.

Zwar werden Trinkwasserbrunnen regelmäßig mit Hochdruckreinigungstechnik regeneriert und dabei von Mangan- und Eisenrückständen befreit. Eine vollständige Wiederherstellung der ursprünglichen Förderleistung ist dadurch jedoch nicht möglich. Stefan Wiese: „Wir haben die ersten Brunnen in den 1960er Jahren gebaut. Davon laufen einige immer noch, weil sie sich an Standorten im Osten des Wassergewinnungsgebietes befinden, wo wenig Mangan und Eisen im Erdreich vorhanden sind. Andere Brunnen haben wir schon längst erneuern müssen.“ Die letzten Brunnen wurden im Jahr 2017 gebaut.

Der Brunnen soll im Frühsommer 2022 in Betrieb gehen

Die Brunnen haben eine Tiefe zwischen 16 und 28 Metern – je nach Standort und Geologie. Weil der neue Brunnen 19 auf einem bislang unerschlossenen Nachbargrundstück liegt, wird hier eine neue, bedeutend längere Transportleitung mit Stromanschluss und neuer Steuertechnik notwendig. Somit liegt die Gesamtinvestition für dieses Vorhaben bei rund 250.000 Euro.

Dies ist für den Wasserbeschaffungsverband einerseits eine Investition in die Zukunft. Da die Fördermengen des alten Brunnens 17 durch die Ablagerungen von natürlichem Eisen und Mangan kontinuierlich zurückgegangen sind, erhofft sich der Wasserbeschaffungsverband am Wiehen durch den Neubau, ab Frühsommer 2022 andererseits auch etwas mehr Trinkwasser zur Verfügung zu haben und somit einen weiteren Schritt zur Sicherung der Trinkwasserversorgung in der Region absolviert zu haben. Zuletzt wurden bereits Kooperationen mit benachbarten Versorgern gefestigt und der große Hochbehälter in Bad Oeynhausen (Bergkirchen) in Betrieb genommen.