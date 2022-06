Holzstapel brennt im Stemweder Berg

Auf dem Kahlen Hügel in Wehdem wurde um 22.29 Uhr ein Brand gemeldet. Wie sich herausstellte, brannten 30 Baumstämme, die auf einem so genannten Holzpolder gestapelt waren. „Sie brannten in voller Ausdehnung. Das Feuer griff bereits auf andere Bäume über“, sagte Torsten Fischer von der Feuerwehr dieser Zeitung auf Anfrage. „Im Pendelverkehr füllten unsere Fahrzeuge Wasser auf. Landwirte mit Güllefässern halfen und dankenswerterweise.“ So konnte ein Waldbrand verhindert werden.

„Bei der derzeitigen extremen Trockenheit hätte viel mehr passieren können“, sagte Fischer. Im Einsatz waren 80 Helfer aus den Feuerwehren Wehdem-Westrup Oppendorf, Oppenweh, Haldem-Arrenkamp und Dieilngen-Drohne sowie Twiehausen. Die Leitung hatten Gemeindebrandmeister Andreas Rümke und Zugführer Dennis Meier.

Torsten Fischer schließt nicht aus, dass Brandstiftung im Spiel sein könnte: „Von selbst fangen Holzstämme nicht an zu brennen.“ Er bittet alle Bürger wegen der Trockenheit um extreme Vorsicht: „Vor allem nicht rauchen und kein offenes Feuer.“