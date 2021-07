Kreis Minden-Lübbecke legt aktuelle Zahlen vor

Corona: Inzidenzwert bleibt stabil

Lübbecke/Minden Nachdem er in den vergangenen Tagen stetig nach oben gegangen war, stagniert der Wocheninzidenzwert in Sachen Corona jetzt. Er lag am Mittwoch bei 22,2, am Dienstag hatte er noch 22,6 betragen.