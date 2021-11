10.000 Euro für krebskranke Kinder

Überwältigt und sprachlos – das hätte wohl keiner zu träumen gewagt. Bevor sich der Schnathorster Uwe Kirchhoff Mitte August aufs Fahrrad schwang, um gemeinsam mit seinen Freunden aus Elsterwerda auf der „Herzenstour“ von Cuxhaven nach Hannoversch Münden Spenden für den guten Zweck zu sammeln, hoffte er, das Ergebnis des Vorjahres erreichen zu können. Aber es wurde viel besser. 10.000 Euro konnten an den Verein Initiative Eltern krebskranker Kinder in Minden überreicht werden.

Ende Oktober wurde der symbolische Spendenscheck überreicht.

Fahrrad fahren und dabei noch etwas Gutes tun: Das ist die Mission des Trios Linda und Philipp Zeiler aus Elsterwerda sowie Uwe Kirchhoff. Unter dem Motto „Herzenstour“ traten die Drei zum zweiten Mal in dieser Formation für den guten Zweck in die Pedale, veranstalteten in Kirchen Benefizkonzerte und sammelten so auf dem Weserradweg auf einer Strecke von 570 Kilometern besagte fünfstellige Summe ein. Auch in der Schnathorster Kirche, also Uwe Kirchhoffs Heimatort, gab das Trio ein Benefizkonzert.

Uwe Kirchhoff (von links) sowie Linda und Philipp Zeiler waren als Trio in diesem Jahr wieder auf Herzenstour. Foto: privat

Große Freude über den Erlös herrschte natürlich bei den diesmaligen Empfängern. Bei der Spendenübergabe vom Herzenstour-Team an den gemeinnützigen Verein waren die erste Vorsitzende Eva Prasuhn, Claudia Bahl, Erzieherin auf der Kinder-Onkologie-Station, sowie Professor Dr. Bernhard Erdlenbruch, Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Minden, zugegen. „Wir sind überwältigt und waren wirklich sprachlos über die Höhe der Spendensumme und darüber, wie viel Zuspruch und Unterstützung dieses herausragende Projekt unterwegs erhalten hat“, sagte Eva Prasuhn gerührt.

Was mit dem Spendengeld passieren soll, steht auch schon fest, erklärte sie: „Ein Teil des Geldes wird in unser Ferienhaus für die Familien krebskranker Kinder auf Schloss Dankern fließen, denn da sind nach Jahren mal wieder einige Renovierungen notwendig. Das restliche Geld möchten wir für die Erweiterung des interaktiven, digitalen Lichtspiels in unserer Quietsch-Küche auf der Station investieren.“ Die drei Radler haben das Spiel selbst ausprobiert. „Dabei wird eine virtuelle Umgebung auf die Tischplatte projiziert, wodurch die Kinder gemeinsam spielen können. Wir sind begeistert und sicher, dass das Geld gut investiert ist“, so das Herzentour-Team.

Erstmals auf Herzenstour – damals saßen Linda und Philipp Zeiler noch ohne Uwe Kirchhoff im Sattel – ging es 2018. Eine Radroute aussuchen, die Strecke planen, auf das Rad steigen und losfahren und dabei noch Geld für gemeinnützige Vereine sammeln, ist eine tolle Sache. Die Spendenfahrten sind in der Regel immer gleich aufgebaut: Auf einer ausgetüftelten Route machen die Drei mehrere Stopps, um über Benefizkonzerte in verschiedenen Kirchen, aber auch unterwegs über Sponsoren oder Firmen, die gezielt angesprochen werden, Gelder für eine gute Sache zu sammeln.

„ Es gab noch nie so viele Sponsoren wie in diesem Jahr. “ Linda Zeiler

Der Grund für dieses Projekt ist tatsächlich eine echte Herzensangelegenheit: Denn Linda selbst erkrankte als Kind an akuter lymphatischer Leukämie (Blutkrebs). Und sie weiß nur zu gut aus eigener Erfahrung, wie wichtig die Eltern und die Umgebung in dieser schweren Zeit für erkrankte Kinder sind. Deshalb war es ihr ein besonderes Anliegen, dass die Spendensumme in diesem Jahr der Initiative Eltern krebskranker Kinder Minden, einem Verein, der mit viel Engagement und Liebe krebskranke Kinder und deren Angehörige unterstützt, überreicht wird. „Wir sind stolz, dass unser Projekt in diesem Jahr besonders erfolgreich war. Es gab noch nie so viele Sponsoren wie in diesem Jahr und auch die Spendensumme hat unsere bisherigen Erwartungen übertroffen“, sagt Linda Zeiler und ergänzt: „Es war bestimmt nicht unsere letzte Tour. Wie und wann es weitergeht, steht aber noch nicht fest.“

Weitere umfassende Informationen können Interessierte online der Homepage www.herzenstour.org entnehmen. Details über die Initiative Eltern krebskranker Kinder in Minden gibt es hier.