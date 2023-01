2000 Euro für Zirkus an der Gesamtschule

Hüllhorst

Die Gelsenwasser-Stiftung fördert mit dem Bildungs-Projekt „von klein auf“ Kindergärten und Schulen. Mit den Entscheidungen der dritten Jurysitzung im November geht das elfte Jahr des Projekts zu Ende. In diesem Zeitraum erhielten Schulen und Kindergärten in der Region Förderungen in Höhe von insgesamt 5,05 Millionen Euro. 3473 Aktionen bewährten sich beim Bildungsprojekt bereits in der Praxis. In der aktuellen Jurysitzung wurden 147.267 Euro für 94 Projekte bewilligt, darunter auch eines an der Gesamtschule Hüllhorst.

Bearbeitet von Kathrin Kröger