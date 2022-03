Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine schockieren auch hierzulande die Menschen zutiefst. Wochenlange diplomatische Verhandlungsversuche waren vergeblich.

Friedensgebet in Oberbauerschaft: Menschen teilen Sorgen und Ängste und solidarisieren sich mit der Ukraine

In innerer Einkehr lauschten am Freitagabend im Gemeindehaus Oberbauerschaft 25 Anwesende den Worten von Pfarrer Reinhard Ellsel.

Der Oberbauerschafter Pfarrer Reinhard Ellsel, Jahrgang 1965, ist ein Kind des Friedens und kennt den Krieg nur aus Erzählungen von seinem Vater, der im Zweiten Weltkrieg viereinhalb Jahre in russischer Gefangenschaft verbrachte. In einem stillen Gebet lauschten im Gemeindehaus Oberbauerschaft am Freitagabend 25 Christen den Worten ihres Pastors.