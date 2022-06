Polizei bietet in Schnathorst kostenlose Fahrradregistrierung an

Hüllhorst-Schnathorst

Unter dem Motto „Kein Fahrrad ohne Nummernschild“ wird die heimische Kreispolizeibehörde am kommenden Freitag, 17. Juni, am Dorfgemeinschaftshaus in Hüllhorst-Schnathorst eine kostenlose Registrierungsaktion für Fahrräder anbieten.