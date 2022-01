Informativ: Der neue Kalender der SPD in Hüllhorst wurde in diesen Tagen an alle Haushalte verteilt.

Außerdem sind in dem Kalender die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung, des Heimatmuseums und des Spielzeugmuseums zu finden. Vermerkt sind auch die Telefonnummern von Schulen, Kindergärten, sozialen Einrichtungen, Kirchengemeinden, Ortsvorstehern sowie den SPD-Ratsmitgliedern und des Bürgermeisters.

Die Termine von größeren Veranstaltungen in Hüllhorst und Umgebung sind in diesem Jahr aus aktuellem Anlass nur begrenzt zu finden, da wegen der Pandemie-Lage nicht abzusehen ist, welche Veranstaltungen im laufenden Jahr stattfinden können. Die SPD wird den Veranstaltungskalender im Internet und auf Facebook entsprechend aktualisieren.

Schon in der 35. Ausgabe

Der Hüllhorster Kalender wird seit 1988, also nunmehr in der 35. Ausgabe, regelmäßig vom SPD-Gemeindeverband herausgegeben und durch Spenden der SPD-Ratsmitglieder finanziert. Er wurde von Parteimitgliedern in diesen Tagen in einer Auflage von rund 6000 Exemplaren an alle Haushalte in der Gemeinde Hüllhorst kostenlos verteilt. Aktiv beteiligt bei der Verteilaktion war in diesem Jahr erstmalig auch der neue SPD-Landtagskandidat Andreas Schröder.

Wer noch ein weiteres Exemplar benötigt oder versehentlich keins bekommen hat, kann sich an den Ehrenvorsitzenden der Hüllhorster SPD-Ratsfraktion Reinhard Wandtke wenden: Er ist erreichbar unter Telefon 05744/3333 oder per Mail über die Internetseite www.SPD-Huellhorst.de. Hier kann der Kalender auch bei Bedarf im pdf-Format heruntergeladen werden.