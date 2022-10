Alte Tradition aufleben lassen

Die Reservistenkameradschaft Hüllhorst hat nach vier Jahren Zwangspause (zuletzt im September 2018 ausgerichtet) eine Traditionsveranstaltung wieder aufleben lassen. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsveranstaltung des Landeskommandos NRW fand ein Gästeschießen in der Tradition des 46. Fritz-Böhne-Pokalschießens auf der Standortschießanlage in Bückeburg/Cammer statt.

Die Reservistenkameradschaft Hüllhorst hat die 46. Auflage des Fritz-Böhne-Pokalschießens in Bückeburg ausgerichtet. Siegermannschaft in der Kategorie "Herren zivil" war die Mannschaft des Lübbecker Schießsportvereins mit (von links nach rechts) Stanislaus Zieba, Jürgen Krämer, Wilhelm Schröder und Jörg Talarczyk.

Die Gäste waren der Einladung der RK Hüllhorst recht zahlreich gefolgt. Aktive Reservisten der Kreisgruppe Minden-Herford hatten sich auch in reichlicher Zahl angemeldet, um den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung als Funktionspersonal sicher zu stellen. Es konnten 23 Mannschaften mit je vier Schützen gebildet werden. Entgegen der Wetterprognose blieb es den ganzen Tag über trocken, sodass alle Teilnehmer trockenen Fußes die Schießanlage auch wieder verlassen konnten.

Die Frühstücks- und Mittagsverpflegung wurde, organisiert vom Feldwebel für Reservistenangelegenheiten Stabsfeldwebel Thomas Jozefiak, von der Truppenküche am Standort Minden bereitgestellt. Die Gesamtleitung der Veranstaltung hatte der Fregattenkapitän Prof. Dr. Carsten Tiemann.

Auf dem Alpha-Stand wurde mit dem Gewehr 36 geschossen. Foto: RK Hüllhorst

Geschossen wurde mit zwei Standardwaffen der Bundeswehr: mit dem halbautomatischen Gewehr 36 und der halbautomatischen Pistole P8 - beide Disziplinen je zehn Schuss auf 10er Ringscheibe. Das G36 wurde geschossen auf dem Alpha-Stand, Standleitender war Oberstabsfeldwebel Siegbert Barg. Die Pistole P8 wurde geschossen auf dem Delta-Stand, Standleitender war Oberfeldwebel Jörg Rupieper.

War die Anmeldung abgeschlossen, musste jeder Schütze eine Waffeneinweisung beziehungsweise -ausbildung durchlaufen. Hier wurden von den langjährigen und fachkundigen Kameraden Karl-Heinz Herrmann und Maurice Gödeke die Bedienungs- und Handhabungssicherheit sowie Lade- und Entladetätigkeiten vermittelt. "Diese Einweisung war Pflicht für jeden Teilnehmer, ohne Einweisung war das Schießen nicht gestattet, Sicherheit geht vor", so Stefan Friedrichs von der RK Hüllhorst. "Aufgrund der guten Einweisung und auch weil alle Aktiven sehr diszipliniert und die Aufsichten beim Schützen sehr aufmerksam waren, konnte der Schießbetrieb ohne Vorkommnisse durchgezogen werden."

Die Siegerehrung wurde in der Gaststätte Tengerholz in Hüllhorst ausgerichtet, vorgenommen vom 1. Vorsitzenden der RK Hüllhorst, Nils Eickmeier. Es hatte sich eine stattliche Zahl an Teilnehmern auch hier eingefunden und bei guter Stimmung wurden die Urkunden und Pokale überreicht.

Friedrichs: "Abschließend bleibt zu sagen, dass diese Veranstaltung trotz aller Widrigkeiten im Vorfeld, der eine oder andere Kamerad der RK Hüllhorst fiel kurzfristig krankheitsbedingt aus, vom Ablauf her sehr gut durchgeführt werden konnte." Die RK Hüllhorst hoffe, dass im nächsten Jahr wieder so eine starke Zahl an Teilnehmern begrüßt werden könne.

"Ein besonderes Dankeschön geht an alle Kameraden der Kreisgruppe Minden/Herford, insbesondere an die aus den anderen Reservistenkameradschaften, erwähnt seien hier die RK Herford, die RK Porta Westfalica und auch die RAG-Schießsport Hüllhorst, die sich in den Dienst der Sache stellten und als Funktionspersonal hervorragende Arbeit geleistet haben."

Feldwebel der Reserve Thomas Jozefiak organisierte die Verpflegung und beschaffte das benötigte Material, Carsten Tiemann leitete die gesamte Veranstaltung.

Die Ergebnisse:

Herrenmannschaften zivil (G36+P8 gesamt)

1.Platz: Lübbecker Schießsportverein, 424.48 Ringe

Einzelschützen: Stanislaus Zieba, Jürgen Krämer, Jörg Talarczyk, Wilhelm Schröder

2.Platz: SV Schnathorst, 390.36 Ringe

Einzelschützen: Andre Stegemeier, Bernd Kattner, Robert Gunkel, Reinhard Scheerer

3.Platz: Löschgruppe Hüllhorst 1, 377.10 Ringe

Einzelschützen: Oliver Hansel, Detlef Niemeier, Tom Lübcke, Alexander Ernst

Damenmannschaften zivil (G36+P8 gesamt)

1.Platz: Bargs, 307.82 Ringe

Einzelschützen: Kaissa Barg, Silja Barg, Carl-Phillip Gärtner, Julian Niemeier

2.Platz: Schützenverein Tengern 2, 285.72 Ringe

Einzelschützen: Muriel Rettberg, Annika Feder, Leonie Schröder, Fredy Enns

3.Platz: DRK Hüllhorst 1, 267.31 Ringe

Einzelschützen: Brenda Braun, Sebastian Isotow, Fabienne Schulz, Christopher Braun

Reservistenmannschaften (G36+P8 gesamt)

1.Platz: Semper Fi, 482.06 Ringe

Einzelschützen: Rolf Gersmeyer, Gerald Jostmeyer, Markus Witthaus, Maik Blase

2.Platz: RAG Hüllhorst 1, 451.41 Ringe

Einzelschützen: Karl-Heinz Herrmann, Marika Herrmann, Werner Kübart, Florian Lübke

3.Platz: RAG Hüllhorst 4, 439.22 Ringe

Einzelschützen: Michael Dettki, Stefan Friedrichs, Nils Eickmeier, Robert Gieseking

Einzelschützen Herren zivil (G36+P8 gesamt)

1.Platz: Reinhard Scheerer, 137.93 Ringe

2.Platz: Heinrich Brammeyer, 133.31 Ringe

3.Platz: Alexander Ernst, 131.68 Ringe

Einzelschützen Damen zivil (G36+P8 gesamt)

1.Platz: Leonie Schröder, 101.22 Ringe

2.Platz: Silja Barg, 90.35 Ringe

3.Platz: Muriel Rettberg, 88.71 Ringe

Einzelschützen Reservisten (G36+P8 gesamt)

1.Platz: Florian Lübke, 155.36 Ringe

2.Platz: Pierre Obersundermeyer, 147.86 Ringe

3.Platz: Radovan Fabianek, 147.09 Ringe