Die FDP Hüllhorst nimmt zum Thema "Radweg an der Ahlsener Straße" Stellung, das beim Ortsteilgespräch in Ahlsen-Reineberg zur Sprache kam.

Die Hüllhorster FDP überlegt, "wie ein längst überfälliger Radwegeausbau" an der Ahlsener Straße vorangebracht werden kann.

Die FDP Hüllhorst diskutiere seit längerem darüber, wie ein erfolgreicher Antragsweg aussehen könne, "das Thema des längst überfälligen Radwegausbaus, sogar im Zuge einer Sanierung der Ahlsener Straße, erfolgreich voranzubringen". Die Straßendecke der Fahrbahn sei nicht mehr die beste und die Strecke sehr viel befahren. Lastwagen, Busse und viele Autos nutzten diese günstige Querverbindung zur B239. "Umso logischer erscheint für uns eine umfassende Planung dieses Teilstückes, die Straße auszubauen und dabei einen Radweg zu implementieren", so die Liberalen.

Radwege seien im Mühlenkreis hoch im Kurs, nicht nur in der Gemeinde Hüllhorst. Die Mobilität der Bürger solle flexibler werden und Alternativen zur Nutzung des Autos ausgebaut werden. Immer wieder fordere die Politik dazu auf, das Auto einfach mal stehen zu lassen und mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Aktuell überlegten viele, aufgrund der hohen Energie- und Kraftstoffpreise, mehr auf das Fahrrad umzusatteln. Alexander Bartling von der FDP Hüllhorst berichtet von Unterhaltungen mit Kollegen der Firma Wortmann AG. Einige seiner Kollegen kämen immer öfter mit dem Rad, andere würden dies gern öfter tun. Die Arbeitgeber förderten unterdessen das Leasing oder den Kauf von E-Bikes für ihre Mitarbeiter. Dies sei ein Beitrag für die Gesundheit des Mitarbeiters und der Umwelt. "Allerdings haben die Kollegen aus Lübbecke große Sorgen aufgrund der gefährlichen Strecke für Fahrräder an der Ahlsener Straße. Diese Strecke ist jedoch für diejenigen hinter dem Lübbecker Berg die direkte Verbindung, ohne Umwege und einfach zu fahren. Es fehlt – ein Radweg", betont die FDP.

Seit Jahren seien Versuche der Umsetzung gescheitert und Initiativen ins Leere gelaufen. Die Gemeinde Hüllhorst sei hier nicht zuständig und der Bedarf müsse über das Land dargestellt werden. "Umso mehr freut es die Mitglieder der FDP Hüllhorst, dass Benjamin Rauer (Bündnis90/Die Grünen) das Thema mit nach Düsseldorf nehmen möchte, da er den Verkehrsminister gut kenne." Klar sage er auch, dass dies allein keine Garantie für eine Umsetzung sei. "Wir von der FDP nehmen ihn aber beim Wort und werden in regelmäßigen Abständen nachfragen, was seine Bemühungen im Ressort 'Verkehr' des Landes NRW hervorbringen. Denn er ist nicht der Erste in dieser Funktion, der dieses Thema mitnimmt und versucht, diese längst überfällige Investition zu ermöglichen. Profiteure wären in jedem Fall die Arbeitnehmer, Familien und Fahrradfreunde", heißt es seitens der Hüllhorster Liberalen.