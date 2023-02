„Arche“ in Hüllhorst: eine Pädagogik der Vielfalt

Im evangelischen Familienzentrum „Arche“ in Oberbauerschaft werden zurzeit 76 Kinder - im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt - betreut. Davon nehmen 74 an der Übermittagsbetreuung teil.

„Wir sind in der Gemeinde die einzige Tageseinrichtung, die auch als Familienzentrum arbeitet“, sagte Kindergartenleiterin Claudia Radtke. „Uns ist die gute Zusammenarbeit mit den Familien und die Vernetzung innerhalb unseres Ortes und der Gemeinde sehr wichtig, ebenso setzen wir uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein." In der Tageseinrichtung an der Bünder Straße 6 sei die Förderung des Zusammenlebens von Kindern aus verschiedenen Lebenssituationen selbstverständlich und Inklusion mehr als Integration, so Claudia Radtke.