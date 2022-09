Ärger über kaputte Straßen durch Glasfaserausbau

Die Resonanz ist groß gewesen, der Unmut auch. An die 50 Teilnehmer kamen am Montagabend zum Ortsteiltreffen in der Aula der Grundschule Tengern. Besonders großen Raum nahm der Ärger der Bürger über Straßenschäden ein - verursacht durch den derzeitigen Glasfaserausbau der Firma Gustav Internet.

An etlichen Stellen seien Quertrassen entstanden, die durch den Regen der letzten Zeit zudem ausgeschwemmt wurden. Zusätzlich erzürnt dies die Bürger an Straßen, die noch in sehr gutem Zustand sind - wie zum Beispiel an der erst vor etwa zwei Jahren erstellten Straße Im Johannfeld. "Dort wurde zwei Mal der Asphalt quer aufgebrochen", sagte Ortsvorsteher Karl-Heinz Kröger im Gespräch mit dieser Zeitung.