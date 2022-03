Auch Sporthalle soll hergerichtet werden

Hilfe für geflüchtete Ukrainer seitens der Gemeinde Hüllhorst ist in zwei Fachausschüssen thematisiert worden. Als ersten Schritt habe man das Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft für die Aufnahme von Flüchtlingen hergerichtet, wie Bürgermeister Michael Kasche mitteilte.

„Natürlich müssen wir auch weiterhin die Flüchtlinge aus Syrien und all den anderen Ländern im Blick haben“, betonte das Gemeindeoberhaupt. „Darum sind wir auch dankbar für alle, die generell Wohnraum anbieten.“ Wer diesbezüglich Unterstützung anbieten kann, möge sich direkt an den Bürgermeister wenden: entweder per E-Mail unter michael.kasche@huellhorst.de oder unter der Telefonnummer 05744/9315100.