"Aufwachen aus dem Kirchenschlummer"

Ellsel zeichnete Leben und Werk des Erweckungspastors kenntnisreich nach. Dabei war es eine gute Einstimmung in die Zeit, in der Volkening (1796 – 1877) lebte, dass Ellsel seinen Vortrag in einem Raum des Heimatmuseums hielt, der die hiesige Arbeitswelt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts darstellte - zum Beispiel mit einem alten Webstuhl. Volkening verstand es mit seiner Verkündigung, so Ellsel, die Herzen der damaligen Landbevölkerung zu erreichen. Unter dem Motto „Gerettet sein gibt Rettersinn“ engagierten sich die zu einem lebendigen Glauben Erweckten für die Mission in fernen Ländern und für sozial-diakonische Projekte im eigenen Umfeld. Beispielhaft sei hier die Gründung des Wittekindshofes bei Bad Oeynhausen genannt.

Allerdings war auch schon damals die Erweckungsbewegung um Volkening heftig umstritten. Das belegen einige sarkastische Zitate aus dem Roman „Der Religionszwist zu Bacherau“, den Volkenings liberaler Kollege aus Hüllhorst, Pfarrer Theodor Gieseler (1805 – 1888), geschrieben hatte. Dr. Eckhard Struckmeier streute solche Zitate lächelnd in den Vortrag von Ellsel ein, mit denen Gieseler seinen erfolgreichen Kollegen Volkening als „Magister Dünkelbock“ lächerlich zu machen suchte. Eine Kostprobe: „Dünkelbock war ein hochgewachsener, hagerer Mann mit einem pfäffisch zugeschnittenen Gesichte, aber sehr beweglichen Zügen, welche im Zustande der Ruhe um den Mundwinkeln einen bittren, gehässigen Ausdruck trugen.“ Im Anschluss an den Vortrag ergab sich eine rege Diskussion unter den Zuhörenden.

Die historische Veranstaltungsreihe im Heimatmuseum wird im April nächsten Jahres mit einem Vortrag von Andreas Jaeger über sein neu erschienenes Buch „Wittekind. Geburt und Genese einer Sagenfigur“ fortgesetzt.