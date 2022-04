Aus Schweiß wird Bargeld

Etwa 400 Sportlerinnen und Sportler sowie gut 100 Tänzer haben für den guten Zweck geschwitzt und dabei ihre Bewegungen in bares Geld umgewandelt. Terra-Fitness-Geschäftsführerin Dorothea Kleine hatte eine Spenden-Aktion ins Leben gerufen, der sich Corinna Kopp von der ADTV Tanzschule „Tanzkonzept“ sofort anschloss. Jetzt wurden die Spendenboxen geöffnet und 2500 Euro an Dirk Lefarth, den ersten Vorsitzenden des Vereins „MITTeinander in Hüllhorst“, überreicht.

Terra-Fitnessstudio und Tanzschule „Tanzkonzept“ überreichen Spende an den Verein „MITTeinander in Hüllhorst“

Im Fitnessstudio ging es darum, bei jeder sportlichen Aktion an den Ausdauergeräten, in den Rehasportgruppen und in den extra eingerichteten Kursen ein Wochenende lang sogenannte Moves zu sammeln und diese dann mit Hilfe eines Sponsors in Geld umzuwandeln. „Wir mussten von unseren Mitgliedern niemanden lange bitten. Alle waren spontan begeistert und haben sogar ohne Sponsor selbst in die Spendenbox eingezahlt“, berichtete Dorothea Kleine. Das ganze Team im Studio sei ebenfalls begeistert von dieser Challenge gewesen und hatte riesig viel Spaß daran, resümierte Kleine bei der Geldübergabe.

„Die Stimmung war einfach toll, die Aktion ebenso“, zitierte die Studio-Betreiberin die Aussagen der Mitwirkenden. Den Sportlern sei es wichtig gewesen, dass das Geld an einen Hüllhorster Verein geht, der damit viel Gutes tun kann. Sie war sichtlich gerührt, als sie die vielen Euroscheine im Studio an Dirk Lefarth überreichen konnte. Ob für Sportler oder Gäste, für den Imbiss sorgten die Bäckerei Holzmeier und die Fleischerei Zipprick. „Vielen Dank für diese köstliche Spenden“, betonte Dorothea Kleine abschließend.

Dirk Lefarth hat sichtlich Spaß beim „Schlachten“ des Spendenschweins. Foto: Anja Schweppe-Rahe

700 Euro des Gesamterlöses kamen von der Tanzschule Tanzkonzept. „Unsere Mitglieder der Kinder- und Seniorentanzkurse, in den Tanzkursen im Terra-Fitness-Studio und im Tanzstudio in Tonnenheide sowie bei den Bokwa-Kursen haben mit viel Freude an dieser Aktion teilgenommen.“ Alle Trinkgelder an der Theke flossen ebenfalls in das rote Sparschwein, das Corinna Kopp aufgestellt hatte. Sie organisierte zudem auch einen Charity-Tanzabend, um die Spendensumme noch zu erhöhen: „Es hat sich gelohnt, für diesen guten Zweck zu schwitzen und sich zu engagieren.“ Beide Frauen zeigten sich begeistert von der großen Spendenbereitschaft ihrer Mitglieder und Sportler. „Ich kann es kaum glauben, dass sich so viele Menschen beteiligt haben und einen so großartigen Einsatz zeigten“, bedankte sich Dirk Lefarth für die hohe Spende. „Alle können sicher sein, dass wir das viele Geld für die Geflüchteten aus der U­kraine sinnvoll einsetzen werden“, versprach Lefarth im Namen des Vorstandes und aller ehrenamtlich helfenden Vereinsmitglieder.