Balladen, Rock und ganz viel Herz

Hüllhorst

106 Konzerte in 23 Jahren, sechs Vorstellungen allein innerhalb der nächsten vier Wochen – Christina Bohnhorst-Wiegmann ist vermutlich der größte Fan von Uwe Müller und seinem „Weihnachtstraum“. Gemeinsam mit ihrer Tochter Ida-Karoline war sie am Freitagabend extra von Tonnenheide nach Hüllhorst gefahren, um beim offiziellen Tournee-Auftakt des Ensembles in der Ilex-Halle dabei sein zu können. „Das ist einfach so schön“, schwärmte die Musik-Liebhaberin. Und sang während des mehr als zweistündigen Programms nahezu jedes Lied voller Inbrunst mit.

Von Sonja Töbing