Besucher können sich auf "Pettersson und Findus" freuen

Zum ersten Mal wird auf der Freilichtbühne Kahle Wart ein Musiktheater unter der Regie von Marco Knille aufgeführt. Im Hotel Wiehen-Therme wurden die Rollen für das Familienstück „Die Abenteuer von Pettersson & Findus“ unter dem neuen Regisseur Marco Knille verteilt. 47 Akteure (im Alter zwischen 6 und 66) kamen zusammen, die im August schon an einem Workshop mit Casting von Marco Knille teilnahmen und so ihr Gesangs- und Schauspieltalent zum Besten gaben.

Die Vorbereitung für die Spielsaison 2023 der Freilichtbühne Kahle Wart läuft an

Bereits im November starten die Gesangsproben mit Vocal-Coach Sebastian Ciminski-Knille. Bei der Rollenverteilung gab es von Sebastian Ciminski-Knille eine kleine Kostprobe seines Könnens, und er teilte anschließend spaßig allen Akteuren mit, dass er dieses eine Mal für alle singen würde und ab dann jeder vor ihm singen müsse. „Ich selber kam auch erst mit 16 Jahren zum Singen und bekam vorher immer gesagt, ich könne nicht singen. Doch jeder kann singen. Man benötigt nur den richtigen Coach. Dieser werde ich für euch sein!“, so Ciminski-Knille.

Premiere des Familienstücks, das mit bis zu zehn Gesangseinlagen von Blues bis Rock und diversen Tänzen auftrumpft, ist am 27. Mai 2023 auf der Freilichtbühne Kahle Wart. Alle Darsteller können es kaum abwarten und sind schon sehr auf die bevorstehenden Gesangs-, Tanz- und Theaterproben gespannt. Das Familienstück wird organisiert und betreut durch Jens Osterloh, Nicole Dabelstein, Frederik Kirchhoff, Janine Kirchhoff und Rebecca Hobley.

Alle fünf sind zum dritten Mal in dieser Konstellation beim Familienstück dabei und sind ein eingespieltes Team. „Wir sind sehr gespannt, wie das Stück am Ende inszeniert und dargestellt wird. Auch Gesang ist für uns eine neue Herausforderung!“, so die Gruppenleiter des Familienstückes.

Doch was genau wird die Zuschauer inhaltlich erwarten? So viel sei verraten, dass die Dorfbewohner den alten Pettersson ein wenig verrückt finden, der auf seinem Hof lebt und mit den Tieren spricht - allen voran mit seinem Kater Findus. Vor allem sein Nachbar Gustavsson mit seinem Hund beobachtet immer wieder, welch absurde Sachen Meister Pettersson für und mit seinem Kater Findus anstellt. Was er aber nicht ahnen kann, ist, dass es sich bei Findus um keinen gewöhnlichen Kater handelt, sondern um Petterssons besten Freund, einen frechen Abenteurer und naseweisen Streichespieler.

Mit dem Musiktheater „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ sind viele Geschichten vom aufgeweckten Kater und dem liebevollen Alten in einem großen Handlungsbogen zusammengefasst: Der singende Hahn Caruso beeindruckt Prillan sowie all die anderen Hennen und nervt Findus; der mal schlecht gelaunte Pettersson angelt Monsterhechte und macht zusammen mit Findus einen Campingurlaub auf dem eigenen Hof.

Es geht turbulent im Gemüsebeet zu, wenn plötzlich die Schweine Mathilda, Schnitzel, Manfred und Borsti nicht nur die eingepflanzten Fleischbällchen ausgraben, während sie vergnügt den Schweine-Blues singen. Vor allem Findus zeigt sich von all seinen Seiten und singt zusammen mit Pettersson und den anderen Tieren. Nur die Mucklas, die Fabelwesen, die nur Findus sehen kann, sorgen dafür, dass auch der kleine Kater ab und zu aus seinem Fell fährt.

Warum dann auch noch ein Stier über den Hof wütet, eine Entenfamilie stets auf der Suche nach einem Sonnenbad ist und ein Frosch völlig genervt von den Hühnern auf Petterssons Hof ist, müssen die Zuschauer selbst herausfinden, indem sie sich ab dem 27. Mai 2023 das Musiktheater „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ anschauen.

Tinus Pohlkötter spielt Hund Hoppo, Helmut Becker Gustavson, Merle Wolf Findus und Frederik Kirchhoff Pettersson. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Darsteller und ihre spannenden Rollen.