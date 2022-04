Besucheransturm beim Backtag

Tengern

„Wir sind wieder da“, unter diesem Motto hat der Backtag des Heimatvereins am Backhaus in Tengern am Sonntag gestanden. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnte das Organisationsteam um Horst Jording befreit aufatmen: „Acht Backtage mussten seit 2019 ausfallen. Jetzt haben wir ganz spontan entschieden: Wir backen an!“, freute sich Vereinsvorsitzender Horst Jording angesichts des großen Andrangs.

Von Anette Hülsmeier