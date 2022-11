Bilder-Broschüre als Weihnachtsgeschenk

Hüllhorst

Das Geschäftsjahr 2021 war für den Fremdenverkehrsverein Hüllhorst coronabedingt kürzer und ereignisloser als geplant, trotzdem ließ der Vorsitzende Reiner Tödtmann die zahlreich erschienenen Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung in der Wiehen-Therme am Dienstagabend an seinem Rückblick teilhaben.

Von Sonja Töbing