Bröderhausen: Löschgruppe holt den Wanderpokal

Bröderhausen

Wenn ganz Bröderhausen auf den Beinen ist, wenn der gesamte Ortsteil auf kleinstem Raum zusammen feiert, dann kann das nur eines bedeuten: Es ist wieder Dorffest. Am vergangenen Sonntag ging es rund um das Dorfgemeinschaftshaus an der Großenberkener Straße hoch her.

Von Sonja Töbing