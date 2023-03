„Bröderhausen zu Fuß und mit dem Fahrrad“: Auf den Spuren der Feuerwehr

Sie trägt den originellen Titel „Hydrantenschmieren“ und ist der neueste Coup der Dorfgemeinschaft. Start ist, wie so oft, am Dorfgemeinschaftshaus und somit gleichzeitig aktuellem Feuerwehr-Gerätehaus an der Großenberkener Straße. Nicht nur das große Logo „Löschen, Retten, Bergen, Schützen“ ist an der Außenwand gut zu erkennen, sondern auch eine Hinweistafel, die dem Besucher jede Menge nützliche Informationen über das 1969 erbaute Haus verrät.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert