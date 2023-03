"Bröderhausen zu Fuß und mit dem Fahrrad" - Teil 9: die Rallye-Wanderung

WB-Mitarbeiterin Sonja Töbing hat sich bei frostigen null Grad auf ihr Fahrrad geschwungen, um die Rallye-Strecke in Bröderhausen abzufahren.

Auf den Spuren der Stemweder Berg-Rallye folgt sie dem oft hügeligen und kurvigen Straßenverlauf und versucht auf der acht Kilometer langen Strecke das rasante Tempo beizubehalten. Gar nicht so einfach, denn das E-Bike muss bei eisigen null Grad am frühen Morgen auch so manchen gefrorenen Feldweg passieren. Aber dass es bei dieser Tour im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und Stein gehen würde, steht auf der Homepage des Ortsteils. Somit ist die Radwanderin bestens auf Huckelpisten und Schlammetappen vorbereitet.