Bürgerbus oder Seniorentaxi? Hüllhorst soll in Fahrt kommen

Im ländlichen Bereich ohne eigenes Auto auszukommen, ist weder einfach noch bequem. Aus diesem Grund soll es in Hüllhorst möglichst bald einen Bürgerbus oder Seniorenfahrdienst geben.

Wollen etwas bewegen: Der Arbeitskreis aus Verwaltung und Politik mit Ralf Steinmeyer (von links), Michael Kasche, Nils Beinke-Schulte, Karl-Heinz Kröger, Marlies Rahe, Peter Lücking, Jobst Kuhlmann, Hans-Jürgen Fiebig, Reinhard Scheerer, Günter Obermeier präsentiert die Flyer und Homepage zur Informationsveranstaltung am 17. März zum Bürgerbus und Seniorenfahrdienst.

Denn Busse fahren selten und nicht unbedingt von einer Ortschaft zur nächsten. Gerade im Alter ist die Mobilität eine Herausforderung. Arztbesuche oder Besorgungen lassen sich nicht immer in unmittelbarer Nähe umsetzen. Dann hilft nur eine Mitfahrgelegenheit. Hierfür gibt es eine Lösung: Ein Bürgerbus oder Seniorenfahrdienst soll möglichst bald in Hüllhorst auf die Straße kommen.

Vereinsgründung ist das Ziel

Hierfür wird von den Unterstützenden aus Politik und Bürgerschaft jetzt kräftig die Werbetrommel gerührt. „Im Internet unter huellhorst-mobil.de können sich Interessierte die Konzepte ansehen“, erklärt der Ersteller der Seite Nils Beinke-Schulte. „Vor allem hoffen wir damit ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer zu motivieren von Anfang an dabei zu sein.“ In der Gründung eines Vereins besteht das erklärte Ziel. Ob sich dabei der Bürgerbus oder ein Seniorenfahrdienst durchsetzt, ist noch offen.

Bei der Auftaktveranstaltung am Freitag, 17. März, um 19 Uhr in der Ilex-Halle wird zu beiden Konzepten informiert. Dort sollen sich möglichst viele Ehrenamtliche finden, die anschließend die Fahrten übernehmen. „Ausschlaggebend wird sein, wofür sich die meisten Menschen begeistern können“, weiß Karl-Heinz Kröger, der für die Veranstaltung einen Flyer entwickelt hat. „In der Broschüre können Fahrer ihre Kontaktdaten und Favoriten vermerken. So kann der Verein direkt loslegen, sobald sich genug Leute finden. Gerade für rüstige Rentner, die eine wertvolle Aufgabe im Ehrenamt suchen, ist es eine gute Gelegenheit sich zu engagieren.“

Informationen zum Bürgerbus und Seniorenfahrdienst: Nils Beinke-Schulte (links) und Karl-Heinz Kröger zeigen die Homepage und den Flyer und laden alle Interessierten zur Veranstaltung am 17. März um 19 Uhr in die Ilex-Halle ein. Foto: Marlon Lammermann

Sowohl der Bürgerbus als auch der Seniorenfahrdienst haben ihre Vorzüge. Während ein Kleinbus regelmäßig durch die Gemeinde fährt und jeden mitnimmt, würde der Fahrdienst nur von älteren Menschen in Anspruch genommen werden können, jedoch auch Ziele außerhalb der Gemeinde anfahren. „Im Endeffekt wird es auf die Hüllhorster*innen ankommen, wofür sie sich begeistern können“, denkt Nils Beinke-Schulte. „Wichtig ist jedoch, dass wir die Mobilität in unserer Gemeinde in die eigene Hand nehmen. Dafür haben wir zwei kluge Ansätze gefunden. Nun hoffen wir, dass genug Menschen mithelfen wollen und zahlreich zur Auftaktveranstaltung kommen.“ Bis dahin wird noch kräftig informiert, im Internet und über den Flyer. Interessierte Fahrer können sich gerne jetzt schon über die Homepage huellhorst-mobil.de oder telefonisch bei der Gemeinde 05744/9315-310melden.