Zwei Frauen werden bei Unfall in Hüllhorst leicht verletzt

Hüllhorst

Bei einem Unfall an der Einmündung der Löhner Straße und der Lusmühlenstraße in Hüllhorst haben sich am Mittwochmorgen zwei Frauen leicht verletzt. Ein Bus und ein Pkw waren gegen 7.55 Uhr zusammgenstoßen.