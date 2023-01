Dank einer Windböe: Oskar (3) erzielt Traumweite

Tannenbaumweitwurf in Tengern - CVJM erhält 6360 Euro an Spenden

Hüllhorst-Tengern

Die sechste Auflage des Tannenbaum-Weitwurfs des CVJM Schnathorst-Tengern wird als die windigste Veranstaltung dieser Art in die Geschichte eingehen. In Erinnerung bleibt vor allem der Wurf des dreijährigen Oskar Beinke. Der Baum landete dank einer Windböe bei sensationellen 9,50 Meter. Nur in der Herren-Konkurrenz wurde diese Weite von zwei Startern knapp überboten.

Von Kai Wessel