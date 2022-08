Hüllhorst

Seine Motivation? „Dankbarkeit.“ Im Gespräch mit dieser Zeitung am Freitag, 12. August, stand Wolfgang Fischer kurz vor seiner Reise nach Belarus, die er Dienstag angetreten hat. Er ist in außergewöhnlicher Mission unterwegs, und das regelmäßig seit 16 Jahren. Für den gemeinnützigen Verein „Heim-statt Tschernobyl“ hat er ehrenamtlich bei der Umsiedlung von Menschen geholfen, die durch die Reaktorkatastrophe 1986 fortan in verstrahltem und somit massiv gesundheitsschädlichem Gebiet hätten leben müssen.

Von Kathrin Kröger