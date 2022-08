Die Landart-Tour führt auch in das Mühlenkreis-Spielzeugmuseum in Schnathorst

Hüllhorst

Früher ging es durch die Glastür zwischen den weißen Schaufenstern des unauffälligen Ladenlokals in Schnathorst zum Schuster, heute betritt man einen magischen Ort. Er fühlt sich an wie ein archäologischer Grabungsort im Tempel der Spielzeuge. Verschlungene Pfade, die von Schatzkammer zu Schatzkammer führen. Die Landart-Kulturwochen machen auch Station im Mühlenkreis-Spielzeugmuseum in Schnathorst, das am Sonntag, 21. August, von 14 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Von Peter Götz