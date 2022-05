Ahlsen-Reineberg

Hoch konzentriert visiert Nils Beinke-Schulte sein Ziel an – einen schwarzen Korb mit Metallsträngen mitten im Wald. Dann holt er aus und lässt die bunte Scheibe in seiner Hand los, diese fliegt in gerader Linie zwischen den mächtigen Stämmen der Bäume hindurch.

Von Sonja Töbing