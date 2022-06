Hüllhorst-Tengern

Dass die Gemeinde am Wiehengebirge ein wahres Paradies für Wanderfreunde ist, ist spätestens seit der jüngst erschienenen WB-Serie „Unterwegs in Hüllhorst“ bekannt. Jetzt hat sich der Heimatverein Tengern-Huchzen gemeldet – hier gibt es schon seit 17 Jahren eine sorgfältig ausgearbeitete Wanderkarte mit fünf verschiedenen Routen, die vom Vorsitzenden Horst Jording ausgewählt und vom noch SPD-Landtagsabgeordneten Ernst-Wilhelm Rahe grafisch ansprechend in Szene gesetzt wurden – in Form eines informativen Flyers, für den der örtliche Gewerbeverein das notwendige Kartenmaterial zur Verfügung stellte.

Von Sonja Töbing