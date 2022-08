Hüllhorst

Im Juni, in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause, hatte es zu dem Thema noch große Aufregung gegeben. Was in einer langen Debatte, einer Sitzungsunterbrechung und drei Abstimmungen resultierte. Es ging um ein „Konzept zur interkulturellen Öffnung (IKÖ) in der Gemeinde Hüllhorst“, beantragt von Grünen, SPD und FWG UHu. Das Geforderte legte die Verwaltung, ausgeführt vom Integrationsbeauftragten Kahraman Tsikha und der Gleichstellungsbeauftragten Sarah Lutz , im Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch vor. Für alle nachvollziehbar, verständlich und auf den Punkt gebracht. Das Ergebnis: schlussendlich fraktionsübergreifende Zustimmung, einstimmig angenommen.

Von Kathrin Kröger