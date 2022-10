Die Meinung der Bürger ist gefragt

Anregungen, Wünsche und Ideen sind gefragt: Die Hüllhorster sind am Montag, 24. Oktober, aufgefordert, an der Erstellung des Radverkehrskonzeptes für die Gemeinde mitzuwirken - dann gibt es eine Auftaktveranstaltung um 19 Uhr in der Ilex-Halle der Gesamtschule.

Die Gemeinde Hüllhorst erarbeitet gemeinsam mit der Firma Ge-Komm GmbH | Gesellschaft für kommunale Infrastruktur ein Radverkehrskonzept für das gesamte Gemeindegebiet.

Das Konzept soll sowohl konkreten Handlungsbedarf und Optimierungsmöglichkeiten an regionalen als auch an überregionalen Wegen aufzeigen (zum Beispiel Gefahrenstellen und mögliche Abhilfe) als auch konzeptionelle Überlegungen im Hinblick auf neue zusätzliche Routen zur Erweiterung des Netzes beziehungsweise Verbesserungen bestehender Trassenverläufe beinhalten. Dabei soll sowohl das ganzjährige alltägliche Radfahren als auch das freizeitliche touristische Fahren mit dem Rad einfließen, wie die Gemeinde mitteilt.

In die Erarbeitung werden, neben der Politik, auch die Bürger der Gemeinde aktiv in den Prozess mit einbezogen. Den Startschuss bildet eine öffentliche Bürgerbeteiligungsveranstaltung am Montag, 24. Oktober, um 19 Uhr in der Ilex-Halle der Gesamtschule Hüllhorst.

Die Veranstaltung stellt gleichzeitig den Startschuss für die Online-Bürgerbeteiligung dar. Ab dem 25. Oktober sind Kommentare mittels des Bürgerdialogportals www.radwegekonzept.de rund um die Uhr bis zum 4. Dezember möglich.

Die Gemeinde Hüllhorst freut sich auf rege Teilnahme. "Machen Sie mit - es geht um 'Ihre' Radwege."

Kontakt bei der Gemeinde Hüllhorst: Klimaschutzmanagerin Julia Bachmann, E-Mail [email protected], Telefon 05744 9315-105.