Hüllhorst

Regelmäßig tauscht sie die Robe gegen den Reitdress. An jenem Freitagmorgen ist Anna Schöneberg daheim in Hüllhorst. Die Richterin am Sozialgericht in Detmold hat Home-Office-Tag. Aber auch endlich wieder Zeit für ihr liebstes Hobby, das Reiten. Ihre Familie betreibt mitten im Ort einen kleinen Pferdehof, wo die 31-Jährige auch wohnt. Ihr Lieblingsort in der Wiehengemeinde, wie sie erzählt. Als neue Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes spielt der Heimatgedanke für sie eine große Rolle.

Von Kathrin Kröger