Die "Powerfrauen" machen das Rennen

Generationenwechsel in der Gastronomie: Renate Kuntze übergibt Theke und Küche an Sumeya Deniz

Hüllhorst-Tengern

Mit etwas Wehmut, aber auch mit Freude blickt der Schützenverein in Tengern auf den Generationenwechsel in der Gastronomie im vereinseigenen Schützenhaus an der Schulstraße. Nach 27 Jahren verabschiedet sich Renate Kuntze als Pächterin und Wirtin in den verdienten Ruhestand.