Dorfkapelle Oberbauerschaft blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Bei gleich zwei aktiven Musikern konnte zur Hochzeit aufgespielt werden. Bevor die Kahle-Wart-Saison begann, war zunächst anderweitiger Einsatz gefordert. Der Pavillon auf der Freilichtbühne wurde mit vielen fleißigen Helfern wieder hergerichtet und neu gestrichen, so dass dieser nun wieder in leuchtenden Farben erstrahlt. Zum Auftakt der Theater-Saison gratulierte die Dorfkapelle dem Heimatverein zu seinem 75-jährigen Jubiläum musikalisch.

Anfang Juni startete die Schützenfest-Saison der Kapelle in Belm. Endlich konnte seit langer Zeit wieder ein Schützenfest begleitet werden. Gleich darauf folgte das Schützenfest in Lübbecke, bei dem erstmalig zusammen mit dem erst 2017 gegründeten Zug der Turmkanonen ausmarschiert wurde. Sowohl die Musiker der Kapelle als auch die Ausmarschierer der Turmkanonen waren sich einig, dass nach dem gelungenen Auftakt noch viele weitere gemeinsame Feste gefeiert werden sollen. Das dritte Schützenfest im vergangenen Jahr wurde in Drohne musikalisch begleitet und zusammen mit dem 18. Geburtstag des Nachwuchsschlagzeugers gefeiert.

Der Vorstand der Dorfkapelle: Siegfried Struckmeier, Mareike Struckmeyer, Holger Bohlmann, Claudia Radtke, Dennis Büker, Frank Bönker, Frederik Lückemeier und Alissa Schläger. Es fehlt Manfred Becker. Foto: Dorfkapelle Oberbauerschaft

Bei schönstem Sonnenschein wurde im August zum Tag des Bierbrunnens musiziert. Die Kahle-Wart-Saison, die von Juli bis August begleitet wurde, endete mit dem traditionellen Almabtrieb, bei dem es mit Marschmusik runter ins Tal ging. Auf dem Hof des Hotels Kahle Wart sorgte die Dorfkapelle bis in die Abendstunden für gute Unterhaltung. Im September stand mit dem Heimat- und Erntefest inklusive des großen Festumzuges das nächste Highlight vor der Tür. Neben dem eigenen Festwagen schmückten die Musiker zusammen mit der Volkstanzgruppe einen Wagen für die Landjugend Haubern (Nordhessen), die das Erntefest mit ihren sehenswerten Tänzen begleitete. Auch das schlechte Wetter am Sonntag konnte der guten Stimmung nicht im Wege stehen.

Schon eine Woche später folgte das Oktoberfest der Dorfkapelle, das aufgrund des hohen Krankenstandes zu einer besonderen Herausforderung wurde, am Ende aber wieder ein voller Erfolg war. Es folgten Auftritte auf den Geflügelfesten in Tengern und Oberbauerschaft zum Frühschoppen.

Leitung fehlt: Vorstand hofft auf Lösung

Bevor auf der Nikolausfeier der Dorfgemeinschaft musiziert wurde, wurde die eigene Weihnachtsfeier inklusive Nikolaus und erstmalig mit Bastelecke für die Kinder ausgerichtet. Kurz vor Weihnachten stand neben einem Geburtstagsständchen noch die Weihnachtsfeier des Geschäftsbereiches 2 der Diakonischen Stiftung Wittekindshof auf dem Programm. "Die Überraschung für die Klienten war sehr gelungen, so dass die Kapelle vor einem begeisterten Publikum aufspielen konnte", so die Dorfkapelle. Zum Ende des Jahres war das Ensemble mal wieder bei den Herforder Icedragons zu Gast, um den Eishockey-Fans vor dem Spiel und in den Pausen ordentlich einzuheizen.

Abschließend bedankte sich Claudia Radtke bei Christian Struckmeyer, Daniel Struckmeyer und Jan Kleffmann, "die mit ihrem interimsmäßigen Einsatz als Dirigenten maßgeblich die musikalische Ausrichtung mitgestaltet haben". Leider sei die Dorfkapelle weiterhin auf der Suche nach einem Dirigenten oder einer Dirigentin. Der Vorstand hofft, dass in Zukunft eine Lösung gefunden wird.

Vorstand gewählt

Nach dem Jahresbericht folgten der Kassenbericht, der Bericht der Kassenprüfer sowie die Entlastung des gesamten Vorstandes. Anschließend stand die Wahl des Vorstandes auf der Tagesordnung. Daniel Struckmeyer scheidet berufsbedingt aus dem Vorstand aus, alle weiteren Posten sind einstimmig per Wiederwahl gewählt worden. Neu dabei ist Alissa Schläger, die als Beisitzerin in den Vorstand rückt.

Der Vorstand setzt sich demnach wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender: Frank Bönker, 2. Vorsitzende: Mareike Struckmeyer, Geschäftsführerin: Claudia Radtke, Kassierer: Frederik Lückemeier, Notenwart: Siegfried Struckmeier, Instrumentenwart: Manfred Becker, Beisitzer: Holger Bohlmann, Dennis Büker und Alissa Schläger. Die Kasse wird im nächsten Jahr von Horst Schäpsmeier sowie Anna und Lisa Schulz geprüft.

Langjährige Mitglieder geehrt

Auch dieses Jahr gab es Ehrungen für einige langjährige Mitglieder. Celine Wischmeier wurde für 10-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt. 10 Jahre passiv sind Ernst-Wilhelm Rahe, Anja Aulfes, Anna, Eva und Lisa Schulz, Hans-Wilhelm Buschmann sowie Waltraut Große-Loheide im Verein. Auf 25-jährige Mitgliedschaft können Oliver Gesel, Kai Grannemann, Detlef Lücking, Ernst August Oermann, Anke Ransiek, August Steinmeier, Tim Tödtmann und Renate van Vürden zurückblicken. Bereits 40 Jahre ist Reinhard Schläger Mitglied im Verein.

Termine im Jahr 2023

Zum Abschluss der Versammlung wurden folgende vorläufige Termine genannt: 27. Mai Schützenfest in Belm; 16. bis 18. Juni Lübbecker Bürgerschützenfest; 23. Juni Beach-Soccer-Turnier Blau-Weiß Oberbauerschaft; 25. Juni Mühlentag; 1. Juli bis 27. August Kahle-Wart-Saison; 10. Juli Schützenfest in Drohne; 12. bis 17. Juli Europeade in Gotha (Thüringen); 13. August Bierbrunnenfest Lübbecke; 16. und 17. September Erntefest Oberbauerschaft; 23. September Oktoberfest Oberbauerschaft; 22. Oktober Geflügelfest Oberbauerschaft; 19. November Volkstrauertag - Spielen am Kriegerdenkmal; 26. November Ewigkeitssonntag - Spielen auf den Friedhöfen; 10. Dezember Weihnachtsfeier im Gemeindehaus; 17. Dezember Weihnachtsfeier Sozialverband Röcke.