Drei Mühlen und eine sagenumwobene Quelle

Hüllhorst-Bröderhausen

Richtig herbstlich ist es an diesem Septembermorgen, leichter Nebel wabert über die Felder, graue Wolkenfetzen hängen über dem Kamm des Wiehengebirges. Heute soll die Bröderhausener Mühlenroute in Angriff genommen werden – und obwohl die rund zehn Kilometer lange Strecke als Wanderung ausgewiesen ist, entscheidet sich WB-Mitarbeiterin Sonja Töbing dafür, den Drahtesel zu satteln und mit ihrem E-Bike die anspruchsvolle Runde zu drehen. Diese verspricht drei Mühlen, eine Kirche, Wald- und Feldwege sowie traumhaft schöne Panoramen. Also, Helm auf, Fleecejacke an – und los geht’s.