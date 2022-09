Dritte Auflage des Hüllhorster Wirtschaftsforums

Bürgermeister Michael Kasche lädt am 27. September ins Dorfgemeinschaftshaus Holsen ein

Hüllhorst

Der Bürgermeister der Gemeinde Hüllhorst lädt alle interessierten Verantwortlichen der in Hüllhorst tätigen Unternehmen zum 3. „Hüllhorster Wirtschaftsforum – HWF“ ein. Es findet statt am Dienstag, 27. September, ab 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Holsen an der Holsener Straße 81.