Druckentwässerung wird weiter subventioniert

Hüllhorst

Die Gebühren für Müll, Wasser und Abwasser steigen vom nächsten Jahr an. Die entsprechenden Satzungen sind vom Rat Mitte Dezember beschlossen worden und treten am 1. Januar 2023 in Kraft. Eine Änderung beschloss das Gremium jedoch beim Abwasser, im Detail bei der Gebührenermäßigung für private Druckentwässerungsanlagen. Entgegen dem Verwaltungsvorschlag wird diese noch um ein Jahr – bis zum 31. Dezember 2023 – verlängert. Die Kosten sollen weiter über den allgemeinen Haushalt gedeckt werden.