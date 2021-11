Durchführungsvertrag beschlossen

Fachbereichsleiterin Susanne Sassenberg bezeichnete das Projekt als „wichtigen Bestandteil des klimafreundlichen Energiesystems der Gemeinde Hüllhorst“. Zum wiederholten Mal hat das Thema „Erweiterung der Biogasanlage in Tengern“ auf der Tagesordnung gestanden.

Erweiterung der Biogasanlage in Tengern: Fachausschuss sorgt mehrheitlich für weiteren Schritt zur Umsetzung

Im Gemeindeentwicklungs- und Umweltausschuss waren am Donnerstagabend erneut Diplom-Ingenieurin Christiane Paulmann vom ILB Planungsbüro Rinteln sowie Anlagen-Betreiber Stefan Blöbaum zugegen, um das Gremium auf den aktuellen Informationsstand zu bringen. Dieses Mal ging es im Kern darum, einen Durchführungsvertrag zu beschließen, was in der Sitzung dann auch mehrheitlich erfolgte – bei neun Ja- und vier Nein-Stimmen.